Андрей Малахов откровенно рассказал о достижениях и болезни маленького сына

47-летний телеведущий пытается ограждать семейную жизнь и про сына рассказывает крайне редко. Но внезапно в эфире своей программы «Привет, Андрей!», гостьей которой стала Ирина Муравьева, Малахов разоткровенничался и рассказал про маленького Сашу – его достижения и внезапную болезнь.

«Сашеньке полтора года. Он научился включать поливальный шланг, у нас в саду теперь все полито. И он дополивался так, что у него поднялась температура 38,5°С. И сегодня он всю ночь спал со свечкой. Зато поливать теперь умеет», - рассказал счастливый отец.