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Андрей Малахов откровенно рассказал о достижениях и болезни маленького сына

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Андрей Малахов и Наталья Шкулева женаты 8 лет

Фото: Starface
Неожиданное признание телеведущий сделал в эфире своей программы.

Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой воспитывают полуторагодовалого сына Сашу. Ребенок стал для обоих родителей поздним и долгожданным. Мать с отцом всеми силами огораживают его от лишнего внимания и не показывают общественности.

Андрей Малахов целует жену

47-летний телеведущий пытается ограждать семейную жизнь и про сына рассказывает крайне редко. Но внезапно в эфире своей программы «Привет, Андрей!», гостьей которой стала Ирина Муравьева, Малахов разоткровенничался и рассказал про маленького Сашу – его достижения и внезапную болезнь.

«Сашеньке полтора года. Он научился включать поливальный шланг, у нас в саду теперь все полито. И он дополивался так, что у него поднялась температура 38,5°С. И сегодня он всю ночь спал со свечкой. Зато поливать теперь умеет», - рассказал счастливый отец.

Андрей Малахов и Наталья Шкулева

Ранее Андрей Малахов объяснил, почему не публикует фото с сыном в социальных сетях: «Даже маленький человек должен сам решить, хочет ли он внимания к себе. Важно в любом возрасте спрашивать человека, хочет ли он, чтобы его снимали, показывали. Он должен подрасти и сам сказать, хочет ли этого».

Андрей Малахов и Наталья Шкулева поженились в июне 2011 года. Торжество прошло во французском Версале.

Текст: Галина Нежнева

Фото: Instagram, Starface

Видео: Instagram

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