Андрей Малахов откровенно рассказал о достижениях и болезни маленького сына

Андрей Малахов с женой Натальей Шкулевой воспитывают полуторагодовалого сына Сашу. Ребенок стал для обоих родителей поздним и долгожданным. Мать с отцом всеми силами огораживают его от лишнего внимания и не показывают общественности.
47-летний телеведущий пытается ограждать семейную жизнь и про сына рассказывает крайне редко. Но внезапно в эфире своей программы «Привет, Андрей!», гостьей которой стала Ирина Муравьева, Малахов разоткровенничался и рассказал про маленького Сашу – его достижения и внезапную болезнь.
«Сашеньке полтора года. Он научился включать поливальный шланг, у нас в саду теперь все полито. И он дополивался так, что у него поднялась температура 38,5°С. И сегодня он всю ночь спал со свечкой. Зато поливать теперь умеет», - рассказал счастливый отец.
Ранее Андрей Малахов объяснил, почему не публикует фото с сыном в социальных сетях: «Даже маленький человек должен сам решить, хочет ли он внимания к себе. Важно в любом возрасте спрашивать человека, хочет ли он, чтобы его снимали, показывали. Он должен подрасти и сам сказать, хочет ли этого».
Андрей Малахов и Наталья Шкулева поженились в июне 2011 года. Торжество прошло во французском Версале.
Текст: Галина Нежнева
Фото: Instagram, Starface
Видео: Instagram
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