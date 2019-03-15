Анастасия Заворотнюк окончательно вышла из декрета спустя 4 месяца после родов

Совсем недавно Анастасия Заворотнюк удивила всю страну новостью о том, что она стала многодетной мамой, родив мужу Петру Чернышеву его первенца, дочь Милу. Причем актриса скрывала малышку 4 месяца — и сейчас готова не только делиться ее милыми снимками, но и вновь блистать на сцене и на телеэкранах.

Анастасия не стала откладывать работу и встречу с поклонниками в долгий ящик и уже 16 марта появится на сцене петербургского ДК имени Ленсовета в спектакле «Все мужчины делают это». Афиша появилась накануне в микроблоге звезды.