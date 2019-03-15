Анастасия Заворотнюк окончательно вышла из декрета спустя 4 месяца после родов

Совсем недавно Анастасия Заворотнюк удивила всю страну новостью о том, что она стала многодетной мамой, родив мужу Петру Чернышеву его первенца, дочь Милу. Причем актриса скрывала малышку 4 месяца — и сейчас готова не только делиться ее милыми снимками, но и вновь блистать на сцене и на телеэкранах.
Анастасия не стала откладывать работу и встречу с поклонниками в долгий ящик и уже 16 марта появится на сцене петербургского ДК имени Ленсовета в спектакле «Все мужчины делают это». Афиша появилась накануне в микроблоге звезды.
Поклонники уверены, что Заворотнюк уже полностью вернулась в форму, ведь недавно она вместе с супругом была ведущей церемонии «Пара года» в Москве и выглядела отлично. Судя по всему, Анастасия и Петр решили нанять помощницу по уходу за малышкой, да и родные — как минимум старший брат Майкл — будут находиться рядом с маленькой Милой.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram