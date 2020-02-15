34-летняя Анастасия Задорожная предпочитает не афишировать свою личную жизнь. В 2019 году актриса показала в блоге помолвочное кольцо, а теперь пользователи Сети обсуждают ее «интересное положение». Поводом для разговоров стал свежий пост в блоге актрисы: ««Куда вы делись?», «Почему архивные фото? Скукота смертная», «Как протекает ваша беременность?». Самые распространённые запросы. Ребят, у меня всё хорошо. Настолько, что не хватает времени на Инстаграм. Обняла!)». «Легкой беременности», «Вы беременны? 😍 Поздравляю!», «Счастье любит тишину», «Чего, правда?! О, как я за тебя рад!» — пишут Анастасии поклонники. Однако актриса подчеркивает, что слухи о ее беременности не соответствуют действительности. (Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)Фото: InstagramВидео: YouTubeПодписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!