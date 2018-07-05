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Анастасия Тарасова рассказала о своих эмоциях после подтверждения беременности

Серый слайд, который
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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24-летняя Анастасия Тарасова решила поделиться с поклонниками воспоминаниями о том, какие эмоции она испытала, узнав, что скоро впервые станет мамой.

Уже через месяц-два Анастасия Тарасова родит дочь супругу Дмитрию. Пока же девушка наслаждается беременностью, старается больше отдыхать и правильно питаться. Недавно она вспомнила о тех радостных эмоциях, когда только узнала о пополнении в семье, и опубликовала кадры из новой нежной фотосессии.

«Я обнимала свой живот, который визуально никак не выдавал маленькое чудо, при мысли о котором невероятное тепло распространялось по всему телу. Впервые я испытала невероятную любовь к малышу, пол которого будет неизвестен для меня еще несколько недель. Меня это растрогало до глубины души, особенно понимание того, насколько сильна любовь к своему ребенку, о котором неизвестно ничего, кроме того, что он зародился», — призналась Анастасия (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Модель добавила, что теперь еще лучше понимает и чувствует любовь ее мамы к ней самой, а также к сестрам и брату: «Я даже и представить не могу, как сильно Она любит меня и моих сестер и брата... Мамочка, я тебя очень люблю!».

Фото: Instagram

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