Анастасия Стоцкая показала фото с подросшими детьми и поделилась главными правилами их воспитания
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
😑
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37-летняя Анастасия Стоцкая поделилась семейной фотографией.
«Каждый ребенок должен слышать семь вещей: я люблю тебя; я горжусь тобой; прости; я прощаю тебя; я слушаю; это твоя ответственность; у тебя есть все что нужно, чтобы добиться успеха», — написала она.
Подписчики снова сравнивают наследников певицы с Филиппом Киркоровым, несмотря на то, что малыши очень похожи на реального отца.
А как кажется вам — на кого больше похожи малыши?
Фото и видео: instagram
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