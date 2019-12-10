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Анастасия Стоцкая показала фото подросшей дочери и комнату «индейской принцессы-рокерши», в которой она живет

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анастасия Стоцкая с детьми

Фото: Instagram Анастасии Стоцкой

2-летняя дочь Анастасии Стоцкой растет настоящей красавицей.

7 мая 2017 года Анастасия Стоцкая во второй раз стала мамой. У нее родилась дочь, которую назвали Верой. Малышка, по признанию подписчиков блога звезды, растет настоящей красавицей.

«Моя красавица. Мое чудо, моя выдумщица, принцесса моя, как же ты нас смешишь и радуешь», — написала певица под новой фотографией дочки.

На дях девочка переехала в комнату с обновленным интерьером. «Вот такой у нас получился нежный уголок маленькой индейской принцессы-рокерши. Ребенок в восторге от фатиновых балдахина и вигвама филиппинского производства, они невероятно красивые и стильные. В тон интерьеру мы решили выкрасить одну стену в розовый, на фоне которого очень здорово смотрится наша прекрасная гитара. И, конечно, добавляет уюта наш любимый коврик», — похвасталась ее мама.

Как вам такое оформление детской комнаты? Или вы отдаете предпочтение более ярким или нейтральным формам и цветам?

Фото и видео: instagram

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