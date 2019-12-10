Анастасия Стоцкая показала фото подросшей дочери и комнату «индейской принцессы-рокерши», в которой она живет

7 мая 2017 года Анастасия Стоцкая во второй раз стала мамой. У нее родилась дочь, которую назвали Верой. Малышка, по признанию подписчиков блога звезды, растет настоящей красавицей.

«Моя красавица. Мое чудо, моя выдумщица, принцесса моя, как же ты нас смешишь и радуешь», — написала певица под новой фотографией дочки.