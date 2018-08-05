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Анастасия Шубская похвасталась прекрасной фигурой на последних неделях беременности

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анастасии Шубской

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Жена хоккеиста Александра Овечкина опубликовала короткое видео в Instagram.

Анастасия Шубская и Александр Овечкин станут родителями совсем скоро, но это не мешает будущей маме примерять модные наряды и демонстрировать идеальную фигуру. Несколько часов назад младшая дочь Веры Глаголевой опубликовала видео-бумеранг в Instagram, в котором позирует в черном раздельном купальнике. «Плюс сто кг, но мы не унываем», — подписала Анастасия публикацию.

Подписчики уверены, что 24-летняя Анастасия выглядит потрясающе: «Красавица и умница!!!! Очаровательная беременяша!!!», «Не знаю как можно так шикарно выглядеть беременной? Супер! Плюс 100? Плюс 5 может быть! Только животик и ничего больше лишнего», «Всегда восхищалась теми, кто и при беременности выглядят стройняшами. Настя, Вы однозначно в их числе!!! Очень красивая))», «Настя, да Вы самая классная и красивая беременная», «Лишнего веса вообще нет, аккуратненький животик», «Вашей фигуре можно только позавидовать! Всего вам наилучшего!», «Плюс сто кг счастья!!!», «Настя такая стройная , красивая и космическая!!».

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото: instagram

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