Анастасия Шубская похвасталась прекрасной фигурой на последних неделях беременности

Анастасия Шубская и Александр Овечкин станут родителями совсем скоро, но это не мешает будущей маме примерять модные наряды и демонстрировать идеальную фигуру. Несколько часов назад младшая дочь Веры Глаголевой опубликовала видео-бумеранг в Instagram, в котором позирует в черном раздельном купальнике. «Плюс сто кг, но мы не унываем», — подписала Анастасия публикацию.
Подписчики уверены, что 24-летняя Анастасия выглядит потрясающе: «Красавица и умница!!!! Очаровательная беременяша!!!», «Не знаю как можно так шикарно выглядеть беременной? Супер! Плюс 100? Плюс 5 может быть! Только животик и ничего больше лишнего», «Всегда восхищалась теми, кто и при беременности выглядят стройняшами. Настя, Вы однозначно в их числе!!! Очень красивая))», «Настя, да Вы самая классная и красивая беременная», «Лишнего веса вообще нет, аккуратненький животик», «Вашей фигуре можно только позавидовать! Всего вам наилучшего!», «Плюс сто кг счастья!!!», «Настя такая стройная , красивая и космическая!!».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram