Анастасия Овечкина очаровала поклонников нежной семейной фотографией: «Наш старший сын»

«Какая прекрасная семья! Любовь в каждом взгляде, слове, поступке», «Так быстро растут дети», «Классная семья! Вы прям красотка! Папа — сама мужественность, сынуля прелесть, вылитый папа», «Какой сын у вас красавец», «На папу похож», «Похож больше на маму, пока», «Сыночек копия мама», «На бабушку похож», «Похож на Настиного красавца отца», «Красавцы все», «От фото веет теплом и нежностью», «Смотреть одно удовольствие», — обсуждают подписчики.

18 августа Сергею исполнится 2 года.