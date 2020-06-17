Анастасия Овечкина очаровала поклонников нежной семейной фотографией: «Наш старший сын»
Фото: Instagram Анастасии Овечкиной
Новое семейное фото, которое опубликовала Анастасия Овечкина (до замужества — Шубская) в своем Instagram, очаровало ее подписчиков. В кадре модель, ее супруг Александр Овечкин и маленький Сережа позируют в светлой одежде: папа и сын надели белые поло, мама — бежевую кофточку.
«Наш старший сын», — прокомментировала счастливая мама.
«Какая прекрасная семья! Любовь в каждом взгляде, слове, поступке», «Так быстро растут дети», «Классная семья! Вы прям красотка! Папа — сама мужественность, сынуля прелесть, вылитый папа», «Какой сын у вас красавец», «На папу похож», «Похож больше на маму, пока», «Сыночек копия мама», «На бабушку похож», «Похож на Настиного красавца отца», «Красавцы все», «От фото веет теплом и нежностью», «Смотреть одно удовольствие», — обсуждают подписчики.
18 августа Сергею исполнится 2 года.
Недавно, 27 мая, у него родился брат, которого назвали Ильей.
Свадьба родителей мальчиков — Александра Овечкина и Анастасии Шубской — состоялась 8 июля 2017 года, в День семьи, любви и верности. Торжество вошло в число самых красивых свадеб года.
Фото и видео: Instagram
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