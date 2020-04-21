Анастасия Решетова поразила сходством сына с детскими фотографиями Тимати
Фото: Instagram Анастасии Решетовой
Поклонники рэпера Тимати уверены: сын Ратмир растет его копией. Однако сходство мальчика и детских фотографии его папы, которые опубликовала в своем блоге модель Анастасия Решетова, поражает.
«Мама в детстве/Папа в детстве)) Черно-белые фото — это Папа, если что) Мне кажется что объективно судить о схожести детей и родителей можно только по детским фотографиям)) Это была наша вечная дилемма. А теперь видно на кого Ратмир похож?)) Или смесь 50 на 50? Я понимаю что это не так важно и не сказывается на уровне любви к своему чаду, но все же интересно наблюдать как проявляются в детях твои черты», — написала мама малыша под архивными кадрами (листать можно серыми стрелочками).
«Сорян, но это Тимурыч», «Настя извини, но 100% папа Тиман», «Все-таки копия папа! Как ни крути», «Папа 10000%», «Папина копия. Только губки мамины», «Улыбка ваша остальное папа», «Вау копия папы», «Папочка вылитый», «Копия папы и точка.! Смиритесь уже с этим», «Теперь у вас два Тимати))», — радуются сходству отца и сына одни подписчики.
«Да вы с Тимуром похожи в детстве))) Так что Ратмир 50 на 50», «Нижняя часть лица на маму, и форма головы как будто тоже. Глазки и носик папины», «Глазки папины, а нос и губы мамины», «Вы все похожи», — утешают маму другие.
А как считаете вы, на кого похож мальчик?
Фото и видео: Instagram
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