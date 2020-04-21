Анастасия Решетова поразила сходством сына с детскими фотографиями Тимати

Поклонники рэпера Тимати уверены: сын Ратмир растет его копией. Однако сходство мальчика и детских фотографии его папы, которые опубликовала в своем блоге модель Анастасия Решетова, поражает.

«Мама в детстве/Папа в детстве)) Черно-белые фото — это Папа, если что) Мне кажется что объективно судить о схожести детей и родителей можно только по детским фотографиям)) Это была наша вечная дилемма. А теперь видно на кого Ратмир похож?)) Или смесь 50 на 50? Я понимаю что это не так важно и не сказывается на уровне любви к своему чаду, но все же интересно наблюдать как проявляются в детях твои черты», — написала мама малыша под архивными кадрами (листать можно серыми стрелочками).