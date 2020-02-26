«С Папочкой чувствую себя суперменом», — прокомментировала мама маленького Ратмира. «Какой супергерой! Хорошо на ручках у папы», «Такой довольный», «Пальчики то как растопырил на ножках, милотааа», «Невозможно не улыбнуться при взгляде на эти фотографии», «Лапуся прям», «Красивый пупсик», «Будущий чемпион», «Как приятно смотреть такие фото! Тимати прекрасный отец», «Симба из май сан», «Красивая и замечательная семья», «С таким папой по другому быть не может», — обсуждают растроганные подписчики. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!