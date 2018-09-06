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Анастасия Решетова и Тимати скоро станут родителями?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Анастасии Решетовой

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Модель заинтриговала подписчиков своего Instagram.

Модель Анастасия Решетова уже несколько лет счастлива в отношениях с рэпером Тимати. Несмотря на то, что пара крайне редко вместе выходит в свет и делится совместными кадрами, поклонники заподозрили, что не за горами перемены в личной жизни их кумиров.

На днях красавица-брюнетка опубликовала откровенное селфи: «Настало время, когда в таком виде я осмелюсь пребывать лишь на картинке...)».

А после в Instagram Stories подписчики смогли разглядеть кольцо, похожее на обручальное.

Фолловеры предположили, что Анастасия беременна и свадьба уже совсем скоро: «Потому что скорее всего в положении», «Поздравляю, вот и хорошо. 🛍👝👜🙏💍💍», «Тимати сделал предложение!», «Все таки сделал предложение :)))🍾», «Свадьбе быть ?)», «Она ждёт ребёнка», «Опа... Неужели малыш на подходе? Поздравляю от всей души!!!», «Жених будущий запретил?)))», «Беременная 100%», «Настя беременна...юхууу))))», «Кольцо на пальчике», «Это называется «замужество»».

А как вы думаете, на что намекнула 22-летняя Анастасия Решетова?

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