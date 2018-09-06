Анастасия Решетова и Тимати скоро станут родителями?

Модель Анастасия Решетова уже несколько лет счастлива в отношениях с рэпером Тимати. Несмотря на то, что пара крайне редко вместе выходит в свет и делится совместными кадрами, поклонники заподозрили, что не за горами перемены в личной жизни их кумиров.

На днях красавица-брюнетка опубликовала откровенное селфи: «Настало время, когда в таком виде я осмелюсь пребывать лишь на картинке...)».