Анастасия Овечкина растрогала поклонников снимком новорожденного сына с дедушкой

Анастасия Овечкина впервые стала мамой всего два дня назад и уже решила показать поклонникам не только традиционный снимок пяточки малыша, но и его милое фото с дедушкой.
Кирилл Шубский прилетел в США навестить дочь и новорожденного внука. Анастасия запечатлела трогательный момент встречи и выложила пост в Instagram Stories.
Напомним, наследник Анастасии и Александра Овечкиных, которого назвали Сергеем в честь брата хоккеиста, появился на свет спустя год после смерти своей бабушки Веры Глаголевой. Актриса и режиссер была больна раком, но тщательно скрывала это от окружающих. Ее уход стал шоком для друзей, коллег и поклонников.
Фото и видео: Instagram