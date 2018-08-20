Анастасия Овечкина растрогала поклонников снимком новорожденного сына с дедушкой

Напомним, наследник Анастасии и Александра Овечкиных, которого назвали Сергеем в честь брата хоккеиста, появился на свет спустя год после смерти своей бабушки Веры Глаголевой. Актриса и режиссер была больна раком, но тщательно скрывала это от окружающих. Ее уход стал шоком для друзей, коллег и поклонников.

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