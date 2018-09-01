Анастасия Овечкина похвасталась стройной фигурой спустя две недели после родов

Александр и Анастасия Овечкины стали родителями 18 августа — в одной из элитных клиник в США 24-летняя супруга хоккеиста родила сына, которого назвали Сергеем. Несколько часов назад в блоге молодой мамы появилось селфи в слитном купальнике, который подчеркнул ее изящные формы. «Решила поделиться с вами своим восстановлением после родов, так как очень много вопросов в Директ по этому поводу. Итак, начнём) в день родов моя прибавка в весе составляла-внимание!21 кг😱 при этом, я не могу сказать что сильно увеличился объем в руках или ногах, за питанием я следила на протяжении всей беременности, очень редко позволяя себе сладкое. Сергей Александрович родился 4100, и я очень ему благодарна , что он решил появиться на свет на неделю раньше, и не набрал такой вес, который был у его папы ( Саша родился 5550😁),поэтому бОльшую часть набранного веса составлял живот! взвесившись через 2 дня , я была уже -14 кг, чему конечно же была несказанно рада) Смущал только живот😬но по совету подруг, я сразу же одела незаменимую послеродовую вещь-утягивающий бандаж , и буквально через 3 дня, живот практически ушёл!» — откровенно призналась Анастасия.
«Оставшиеся килограммы так же довольно быстро уходят по нескольким причинам: 1) Мало сна😁и правильное питание (Я стараюсь кушать часто, но мало. На завтрак яйцо и йогурт, в обед салат, на ужин курицу или рыбу, в перекусы фрукты, сыр и кофе с молоком, никакого сладкого и мучного) 2) Процедуры: Раз в неделю я хожу к своему доктору на лазерное скульптурирование зоны живота + лимфодренаж, а так же, в домашних условиях делаю обёртывание, обязательно перед ним солевой скраб, а так же мажусь всевозможными кремами и маслами для тонизирования кожи. Вот как-то так пока🤗 Надеюсь, хоть немного полезной информации вы для себя получили! Всем прекрасного дня, и помните, чтобы быстрее прийти форму, нужен обязательно правильный, боевой настрой, и даже если первое время вы не видите такой положительной динамики, как хотелось, не переживайте и не расстраивайтесь, всё будет! 🙏🏻☺️🌸».
Отметим, что за несколько недель до родов Анастасия Овечкина показала подписчикам фото в бикини. Фолловеры обратили внимание на то, что даже с большим животом младшая дочь Веры Глаголевой выглядит очень изящно.
Фото: instagram