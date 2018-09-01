logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Анастасия Овечкина похвасталась стройной фигурой спустя две недели после родов

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Анастасии Овечкиной

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Супруга хоккеиста Александра Овечкина рассказала о своем послеродовом восстановлении.

Александр и Анастасия Овечкины стали родителями 18 августа — в одной из элитных клиник в США 24-летняя супруга хоккеиста родила сына, которого назвали Сергеем. Несколько часов назад в блоге молодой мамы появилось селфи в слитном купальнике, который подчеркнул ее изящные формы. «Решила поделиться с вами своим восстановлением после родов, так как очень много вопросов в Директ по этому поводу. Итак, начнём) в день родов моя прибавка в весе составляла-внимание!21 кг😱 при этом, я не могу сказать что сильно увеличился объем в руках или ногах, за питанием я следила на протяжении всей беременности, очень редко позволяя себе сладкое. Сергей Александрович родился 4100, и я очень ему благодарна , что он решил появиться на свет на неделю раньше, и не набрал такой вес, который был у его папы ( Саша родился 5550😁),поэтому бОльшую часть набранного веса составлял живот! взвесившись через 2 дня , я была уже -14 кг, чему конечно же была несказанно рада) Смущал только живот😬но по совету подруг, я сразу же одела незаменимую послеродовую вещь-утягивающий бандаж , и буквально через 3 дня, живот практически ушёл!» — откровенно призналась Анастасия.

«Оставшиеся килограммы так же довольно быстро уходят по нескольким причинам: 1) Мало сна😁и правильное питание (Я стараюсь кушать часто, но мало. На завтрак яйцо и йогурт, в обед салат, на ужин курицу или рыбу, в перекусы фрукты, сыр и кофе с молоком, никакого сладкого и мучного) 2) Процедуры: Раз в неделю я хожу к своему доктору на лазерное скульптурирование зоны живота + лимфодренаж, а так же, в домашних условиях делаю обёртывание, обязательно перед ним солевой скраб, а так же мажусь всевозможными кремами и маслами для тонизирования кожи. Вот как-то так пока🤗 Надеюсь, хоть немного полезной информации вы для себя получили! Всем прекрасного дня, и помните, чтобы быстрее прийти форму, нужен обязательно правильный, боевой настрой, и даже если первое время вы не видите такой положительной динамики, как хотелось, не переживайте и не расстраивайтесь, всё будет! 🙏🏻☺️🌸».

Отметим, что за несколько недель до родов Анастасия Овечкина показала подписчикам фото в бикини. Фолловеры обратили внимание на то, что даже с большим животом младшая дочь Веры Глаголевой выглядит очень изящно.

Фото: instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Тест: какое имя вам подходит по характеру?
64-летний Александр Серов закрутил роман с 29-летней экс-участницей «Дома-2»?
«Оскорблять моего ребенка я не позволю»: Эвелина Бледанс оправдалась за избиение Елены Лебедевой
Анита Цой рассказала о браке с нелюбимым мужчиной
«Любовь моя»: муж Леры Кудрявцевой показал трогательное фото с дочкой
Скромные алименты и ценные подарки: Фрейя Зильбер рассказала, как семья Марии Шукшиной заботится о наследнике