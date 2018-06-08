Анастасия Овечкина подтвердила беременность и показала округлившийся живот

Молодая жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия никак не комментировала слухи о том, что она ждет первенца. А на днях девушка опубликовала снимок с супругом, на котором обнимает его… и свой живот.
Анастасия поздравила мужа с очередной победой в Кубке Стэнли, который он держал в руках на этом фото (Александр стал лучшим игроком чемпионата по итогам сезона), но ни слова не сказала о радостной новости по поводу пополнения в семье. И не надо — сияющая улыбка будущей мамы говорит сама за себя.
Поклонники принялись поздравлять пару: «У Саши отличный год! Рада за вас», «Ой какая хорошенькая беременная, дай бог вам счастья и здоровья, от всей души», «Дай Бог здоровья вашему долгожданному малышу».
Фото: Instagram