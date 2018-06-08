Анастасия Овечкина подтвердила беременность и показала округлившийся живот

Анастасия поздравила мужа с очередной победой в Кубке Стэнли, который он держал в руках на этом фото (Александр стал лучшим игроком чемпионата по итогам сезона), но ни слова не сказала о радостной новости по поводу пополнения в семье. И не надо — сияющая улыбка будущей мамы говорит сама за себя.