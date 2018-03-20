Анастасия Костенко уже не может скрывать беременность

Похоже, слухи о том, что Анастасия Костенко скоро родит мужу Дмитрию Тарасову своего первенца, — не слухи. На днях футболист праздновал свой день рождения, и в Сети уже появилось короткое видео с вечеринки. На нем видно, что Анастасия выбрала облегающее черное вечернее платье, которое не скрывало ее округлившийся живот.

И пусть изменившиеся формы девушки видны лишь на секунду, в микроблогах обоих супругов уже началось жаркое обсуждение интересного положения модели.