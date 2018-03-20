Анастасия Костенко уже не может скрывать беременность
Похоже, слухи о том, что Анастасия Костенко скоро родит мужу Дмитрию Тарасову своего первенца, — не слухи. На днях футболист праздновал свой день рождения, и в Сети уже появилось короткое видео с вечеринки. На нем видно, что Анастасия выбрала облегающее черное вечернее платье, которое не скрывало ее округлившийся живот.
И пусть изменившиеся формы девушки видны лишь на секунду, в микроблогах обоих супругов уже началось жаркое обсуждение интересного положения модели.
Одни интернет-пользователи поздравили пару, другие не одобрили их поведение — напомним, Дмитрий и Анастасия по-прежнему скрывают любую информацию о пополнении в семье. Многие вновь вспомнили и о бывшей супруге спортсмена Ольге Бузовой, которой, по мнению поклонников, все еще есть дело до беременности ее соперницы.
Фото: Instagram