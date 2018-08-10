Анастасия Костенко рассказала о здоровье дочери

Ровно месяц назад, 10 июля, модель Анастасия Костенко, ныне Тарасова, впервые стала мамой.

«До сих пор не верю, что со мной случилось чудо и родилась малышка такой, какой я себе ее и представляла», — признается молодая женщина.

Сегодня девочка, которую по сообщениям СМИ родители решили назвать Миланой, прошла очередной контроль, и мама рассказала о ее здоровье поклонникам.

«Сегодня были в клинике, все, слава Богу, замечательно! Сдали анализы и сделали прививку. Ох, это для меня самое сложное в жизни, у меня сердце кровью обливается, когда она плачет из-за уколов и забора крови. Когда с сестренками ходила — тоже самое было», — поделилась Настя.