Анастасия Костенко рассказала о неожиданных родах и показала фотографии из палаты

Чуть больше месяца назад, 10 июля, модель Анастасия Костенко впервые стала мамой — родила дочь футболисту Дмитрию Тарасову. Согласно сообщениям СМИ, девочку решили назвать Миланой. С тех пор поклонники звездной пары задают молодой маме массу вопросов, отвечая на которые, она раскрывает новые подробности своих родов. Так «день Х», на который была назначена и фотосессия, случился на две недели раньше ожидаемого срока.

К счастью, фотограф не подвела Анастасию. «Она появилась словно из неоткуда. Светлая, лучезарная, знающая все, что меня ждало в тот день. Каждую секунду она поправляла мне волосы и увлажняла мои губы. Яна, дорогая, если ты читаешь этот пост, я хочу извиниться. Были моменты, когда мы гуляли во время схваток и Яна попала в самый пик, когда ничего не слышишь и не видишь по 20 секунд в каждой минуте. Я даже не представляю, как на тебя смотрела, когда ты просила вернуться на прежнее место, чтобы сфотографировать последние минуты моего, еще не пустого, живота», — рассказала клиентка.

В благодарственном посте супруга Дмитрия Тарасова поделилась результатом фотосессии. Картинки можно листать с помощью стрелочек слева и справа: