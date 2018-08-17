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Анастасия Костенко рассказала о неожиданных родах и показала фотографии из палаты

24-летняя Анастасия Костенко поделилась подробностями рождения дочки.

Чуть больше месяца назад, 10 июля, модель Анастасия Костенко впервые стала мамой — родила дочь футболисту Дмитрию Тарасову. Согласно сообщениям СМИ, девочку решили назвать Миланой. С тех пор поклонники звездной пары задают молодой маме массу вопросов, отвечая на которые, она раскрывает новые подробности своих родов. Так «день Х», на который была назначена и фотосессия, случился на две недели раньше ожидаемого срока.

К счастью, фотограф не подвела Анастасию. «Она появилась словно из неоткуда. Светлая, лучезарная, знающая все, что меня ждало в тот день. Каждую секунду она поправляла мне волосы и увлажняла мои губы. Яна, дорогая, если ты читаешь этот пост, я хочу извиниться. Были моменты, когда мы гуляли во время схваток и Яна попала в самый пик, когда ничего не слышишь и не видишь по 20 секунд в каждой минуте. Я даже не представляю, как на тебя смотрела, когда ты просила вернуться на прежнее место, чтобы сфотографировать последние минуты моего, еще не пустого, живота», — рассказала клиентка.

В благодарственном посте супруга Дмитрия Тарасова поделилась результатом фотосессии. Картинки можно листать с помощью стрелочек слева и справа:

Вопреки предположениям хейтеров, что молодая мама делает рекламу клинике и фотографам в обмен на их услуги, она ответила: «Это не реклама. И по бартеру, как спрашивают многие, я не рожала. Поверьте, все потраченные средства стоили того, чтобы момент, происходящий в жизни не так часто, заполнился на самой позитивной ноте».

Контракт на роды в «Лапино» обычно обходится будущим мамам в сумму около миллиона рублей.

«До сих пор не верю, что со мной случилось чудо и родилась малышка такой, какой я себе ее и представляла», — признавалась Костенко ранее.

Фото: instagram

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