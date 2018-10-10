logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Анастасия Костенко рассказала о «минусах» материнства

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Фото из Instagram Анастасии Костенко

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Супруга Дмитрия Тарасова дала совет будущим мамам.

Сегодня, в честь маленького «юбилея» дочки (Милане Тарасовой исполнилось три месяца), модель Анастасия Костенко опубликовала пост, в котором рассказала о «минусах» материнства, с которыми она столкнулась, родив ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова. «С появлением доченьки жизнь изменилась кардинально», — признает модель.

«Недавно у меня спросили: неужели все действительно так ванильно? Настя, можно ли больше реальных фактов? Конечно же, не бывает все чудесно. Очень важно осознать до появления ребёнка в семье, что жизнь будет другая. Нужно принять данный факт, что первое время вы подстраиваетесь под ребенка (кормление, прогулки, общение). Первое время не получится уйти на встречу с подружками и обсуждать дела насущные с бокалом полусухого красного. Отнестись к этому с позитивом. Вы дали жизнь, ребеночку нужны вы рядом. Единственный язык общения у малыша это плач. Иногда былое времяпрепровождение будет напоминать о себе и возможно будет казаться, что все вокруг живет и движется. И это так. С вашим участием или без — все живет и движется. Уже много-много веков. Но все грустные мысли сразу улетучиваются, когда видишь искреннюю улыбку, любимые ямочки на щечках, чувствуешь волшебный запах младенца, слышишь сопения и ощущаешь желание Малышки быть с мамой (а как она рада, когда с работы приходит муж)», — написала она.

«Успокаивайте себя тем, что это не вечно (младенческие хлопоты). Они очень быстро растут, я даже моргнуть не успела, как уже 3 месяца. Это такой кайф! И да, со временем получится совмещать все и сразу», — дала модель совет всем будущим мамам и тем, кто уже ими стал.

Фото: instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Самая красивая стюардесса России родила сына самому сексуальному политику
«Тошно смотреть на этот котелок змей»: известный певец осудил Орлову и Семенович, не появившихся на гала-концерте памяти Фриске
Больше не сваха: Роза Сябитова лишилась бизнеса в Москве
«Моя красотка»: фото длинноногой Аллы Пугачевой в блоге Максима Галкина покорило поклонников
Две операции и стрижка под ноль: дочь Любови Успенской восстанавливается после несчастного случая
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть