Анастасия Костенко рассказала о «минусах» материнства

Сегодня, в честь маленького «юбилея» дочки (Милане Тарасовой исполнилось три месяца), модель Анастасия Костенко опубликовала пост, в котором рассказала о «минусах» материнства, с которыми она столкнулась, родив ребенка от футболиста Дмитрия Тарасова. «С появлением доченьки жизнь изменилась кардинально», — признает модель.

«Недавно у меня спросили: неужели все действительно так ванильно? Настя, можно ли больше реальных фактов? Конечно же, не бывает все чудесно. Очень важно осознать до появления ребёнка в семье, что жизнь будет другая. Нужно принять данный факт, что первое время вы подстраиваетесь под ребенка (кормление, прогулки, общение). Первое время не получится уйти на встречу с подружками и обсуждать дела насущные с бокалом полусухого красного. Отнестись к этому с позитивом. Вы дали жизнь, ребеночку нужны вы рядом. Единственный язык общения у малыша это плач. Иногда былое времяпрепровождение будет напоминать о себе и возможно будет казаться, что все вокруг живет и движется. И это так. С вашим участием или без — все живет и движется. Уже много-много веков. Но все грустные мысли сразу улетучиваются, когда видишь искреннюю улыбку, любимые ямочки на щечках, чувствуешь волшебный запах младенца, слышишь сопения и ощущаешь желание Малышки быть с мамой (а как она рада, когда с работы приходит муж)», — написала она.