Анастасия Костенко похвасталась плоским животом через шесть дней после родов

24-летняя Анастасия Костенко стала мамой 10 июля — в элитном перинатальном центре «Лапино» в Подмосковье модель родила девочку. На протяжении беременности красавица откровенно рассказывала подписчикам, как ухаживает за изменившейся фигурой, чем питается и даже не скрывала, на сколько килограммов поправилась. Следование рекомендациям лечащего врача не прошло даром — уже на шестой день после родов Анастасия может похвастаться плоским животом.

«6 дней после родов. Если Вам говорят, что невозможно обнять Вселенную - не верьте. Ее можно не только обнять, но и целовать каждый день» — подписала Костенко трогательный кадр с новорожденной дочерью, на котором позирует в спортивных леггинсах и специальном топе для кормления.