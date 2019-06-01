Анастасия Цветаева рассекретила имя новорожденного сына

28 мая актриса Анастасия Цветаева родила сына в одной из израильских клиник. В интервью порталу «7 дней» звезда сериалов рассказала, как назвали новорожденного малыша. «Сын родился богатырем, вес — 3 килограмма 300 граммов. Сына назвали Акива. Это имя я услышала в израильском сериале «Штисель». Так звали главного героя, и он мне очень понравился. А еще это имя носил один из самых известных в еврейской истории раввинов, живший более двух тысяч лет назад. И у него была очень необычная, интересная судьба». В своем Instagram новоиспеченная многодетная мама рассказала о перенесенном кесаревом сечении. Так, Акива должен был родиться 30 мая, однако двумя днями ранее, когда Анастасия приехала в клинику, чтобы сделать узи и сдать анализы, врачи обнаружили, что у нее началась родовая деятельность: «Я, если честно, предполагала такой вариант, поэтому мы приехали в больницу уже с вещами. И вот таким образом малыш выбрал сам себе день рождения. Вместо 30 мая получилось 28. И я даже рада что так вышло, потому что меньше нервов получилось перед операцией. Хотя я все равно очень боялась ложиться на операционный стол, мне с каждым разом все страшнее и страшнее».
«Операция прошла просто чудесно! Меня очень берегли, нежно разговаривали как с родной, ребенка вытащили очень быстро, буквально за 5 минут, а потом очень тщательно оперировали (минут 20-30 наверное). Сделали ювелирную работу, мне в этот раз менее больно, чем в прошлый», — рассказала Цветаева. Напомним, у Анастасии Цветаевой есть 13-летний сын Кузьма от гражданского брака с Олегом Гончаровым, а также 6-летняя дочь Эстер от нынешнего супруга Надава Ольгана.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Instagram, Игорь Генералов/Starface
Видео: YouTube
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!