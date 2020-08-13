Амалия Мордвинова показала редкое фото подросшей красавицы-дочери: «Спасительница души моей и жизни»

«Сильное и бесстрашное дитя мое! Ты не убоялась появиться в самый сложный период моей жизни: твой папа решил уйти, не от тебя, от меня, когда тебе было пять внутриутробных месяцев, то есть ты все слышала и чувствовала, и я бы вполне тебя поняла, если бы ты решила...покинуть меня тоже, не приходить в этот сложный мир, где так бывает, что малыши рождаются, а папы рядом нет. Но ты, вероятно, знала о нашей с тобой судьбе многим больше, чем я. И ты не покинула меня, ты осталась и родилась в марте 2009, такая прекрасная, спокойная, светлая, мудрая, сердечная. Спасительница души моей и жизни. В некоторых философиях считается, что женщине не доступен высокий духовный путь и медитация Света, потому что голос ребёнка стащит ее с самого седьмого неба. С тобой, радость моя, я поняла, что материнство и есть духовный путь, самый что ни на есть высокий. Учитель полюбил тебя сразу, и вскоре стал твоим крестным отцом. ⠀ Первое твоё путешествие было в Гималаи, в земли Богов, которые даны людям лишь на время. Именно в Гималаях хинду ожидают пришествия своих Богов и содержат эти земли в саященной чистоте и благости. Шуметь там не принято. Мы с Учителем ходили по горам, а ты висела в сумке кенгуру либо на мне, либо на крестной своей матушке Надежде Михайловне, и наслаждалась видами гор, и ещё какими-то видами, которые взрослым уде не дано узреть. Это видно было по тебе. Ты всегда смотрела не только мне в лицо, но и вокруг моей головы, будто наблюдая за чем-то, одной тебе ведомым», – подытожила актриса. «Такая она хорошенькая, милая», «Мудро! Красиво! Проникновенно!», «Одухотворенные вы и ваша доченька», «Потрясающая девочка», «Какая девочка красивая», «Любуюсь вашей девочкой», — комментируют подписчики Амалии Мордвиновой.

Напомним, Амалия Мордвинова (настоящее имя Людмила Парыгина — прим.ред.) была замужем трижды. Первым супругом актрисы был звукорежиссер Игорь Зорин, после развода с ним артистка взяла имя Амалия и девичью фамилию матери Мордвинова. В браке с бизнесменом и продюсером Александром Гольданским актриса впервые стала мамой — в 2001 году у нее родилась дочь Диана. Третьим супругом Амалии Мордвиновой стал бизнесмен Вадим Беляев, от которого в 2005 году она родила сына Германа, двумя годами позднее дочь Евангелину и в 2009 году — дочь Серафиму.