Алла Пугачева показала «модельное» фото подросшей дочери: «Маленькая мисс похожа на маму»

«Какая она Милая и Очаровательная», «Маленькая звездочка мамина и папина», «Если Лизок не будет фотомоделью, то Олимпийской чемпионкой точно», «Куколка», «Лиза - кокетка! Маленькая Пугачева!, «Лиза прелесть! Она очень артистичный ребёнок. А как ей подходит красный купальник! Лизонька за лето здорово подросла или это фото так близко?», «Красивая маленькая мисс, похожая на маму», «Копия АЛЛА ! Красивая девочка», «Новенькая Алла Пугачева... начинать карьеру готова», — обсуждают подписчики.