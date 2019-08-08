Алла Пугачева показала «модельное» фото подросшей дочери: «Маленькая мисс похожа на маму»

Дизайнер Наталья Якимчик дружит со многими звездами. В их числе — и Алла Пугачева. Сегодня дочь певицы Лиза продемонстрировала детский купальник, который получила в подарок.
«Спасибо за чудесный купальник, замечательная и талантливая», — поблагодарила Примадонна Наталью.
«Какая она Милая и Очаровательная», «Маленькая звездочка мамина и папина», «Если Лизок не будет фотомоделью, то Олимпийской чемпионкой точно», «Куколка», «Лиза - кокетка! Маленькая Пугачева!, «Лиза прелесть! Она очень артистичный ребёнок. А как ей подходит красный купальник! Лизонька за лето здорово подросла или это фото так близко?», «Красивая маленькая мисс, похожая на маму», «Копия АЛЛА ! Красивая девочка», «Новенькая Алла Пугачева... начинать карьеру готова», — обсуждают подписчики.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!