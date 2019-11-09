Алла Пугачева показала «дружную семейку юных Галкиных»

«Такие все красивые, стройненькие, чем вы их за столом балуете? а Макс что любит?», «Чудесные дети!💕», «Какие все симпатичные! Прекрасная генетика», «Лиза крутышка❤️она реальная звездочка», «Как быстро дети растут», «Просто огонь, такие милые и счастливые!!!», «Все такие милые и интеллигентные», «Алина и Гарри так похожи! Все очень красивые», «Шикарная семья🙏👍👏,красивая генетика», – написали фолловеры.

Отметим, что Гриша и Алина – дети Дмитрия Галкина, родного брата Максима Галкина.