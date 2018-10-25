Алика Смехова нежно поздравила младшего сына с днем рождения и обнародовала его забавные прозвища

В этот четверг, 15 ноября, младшему сыну Алики Смеховой исполнилось 11 лет. В честь этого события звездная мама опубликовала его фото и, поздравляя, обнародовала забавные прозвища мальчика.

«Макару 11 лет сегодня. Милый мой, веселый мальчик! Желаю тебе пронести по жизни этот врожденный позитив и желание вызывать улыбку, а не слезы, мы же Смеховы — смех и радость мы приносим людям — с днем рождения любимый мой сыночек, расти большой — не будь лапшой», — написала она под трогательным снимком.

Судя по тегам, дома Макара называют «макароной», «макарошей», «макакулей», «макарушкой».