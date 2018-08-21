«Аленький цветочек»: пользователи Сети восхищены двухлетней дочерью Игоря Николаева

По давно сложившейся традиции певец и композитор Игорь Николаев проводит отпуск с женой и дочерью в Юрмале. Музыкант часто делится в блоге фотографиями дочки Вероники и рассказывает о забавных случаях из ее жизни. Например, сегодня ей подарили «аленький цветочек»: «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК🌹Продавщица на рынке подарила Нике розу!) Ника счастлива!!! И милая продавщица тоже!!!) Спасибо ей! Сегодня вечером куплю у неё букет для Кристины Орбакайте!)💐Идём на концерт!)» .