«Аленький цветочек»: пользователи Сети восхищены двухлетней дочерью Игоря Николаева

По давно сложившейся традиции певец и композитор Игорь Николаев проводит отпуск с женой и дочерью в Юрмале. Музыкант часто делится в блоге фотографиями дочки Вероники и рассказывает о забавных случаях из ее жизни. Например, сегодня ей подарили «аленький цветочек»: «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК🌹Продавщица на рынке подарила Нике розу!) Ника счастлива!!! И милая продавщица тоже!!!) Спасибо ей! Сегодня вечером куплю у неё букет для Кристины Орбакайте!)💐Идём на концерт!)» .
«Ника сама как цветочек», «Папина доча», «Ника — девочка-очаровашка !!», «Игорь, как я рада за Вас!!!! Доченька прелесть!!!! Сама нежность!!!!!счастья вам!», «Сладкая обаяшечка!!! Сама как аленький цветочек!!!», «Красотулечка растет!», «Какой красивый Ангелочек-цветочек!», «Ребёнку - радость, а для папы счастья видеть улыбку у доченьки😍», — восхищаются девочкой подписчики Николаева.
Фото: instagram