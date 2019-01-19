Алена Водонаева устала быть сыну «и мамой, и папой»

«Я вообще о личном всегда предпочитаю молчать. Хотя иногда и поныть и даже повыть не мешало бы. Но нельзя 😊 Живем и работаем дальше. А если бы не молчала кстати, то моих рассказов ещё на пару книг хватило бы. Написала бы роман «История одного «идеального» развода» и драму «По-любви» 😹 Надоело быть сильной. Надоело рулить, решать, думать и делать. Хочу только творчества, любви и улыбок, писать книги, путешествовать и заниматься спортом. Хочется хотя бы иногда забывать о том, что такое чувство отвественности и быть уверенной в том, что если ты «выключишься» мир не рухнет. Поэтому я не выключаюсь. Уже очень давно», — подытожила Алена. Многочисленные подписчики поддержали телеведущую и пожелали ей сил и терпения.