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Алена Водонаева устала быть сыну «и мамой, и папой»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Алены Водонаевой

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Телеведущая откровенно рассказала фолловерам о трудностях воспитания сына.

36-летняя Алена Водонаева стала мамой восемь лет назад — в 2010 году телеведущая родила сына Богдана своему супругу - бизнесмену Алексею Малакееву. Спустя три года после рождения ребенка пара развелась, а в 2018 году Алена вновь вышла замуж — избранником экс-участницы «Дома-2» стал музыкант Алексей Комов. Несмотря на то, что Богдан нашел общий язык с отчимом, воспитанием мальчика занимается мама. На днях Водонаева призналась в Instagram, что быть матерью-одиночкой непросто: «Когда-нибудь я обязательно расскажу о том, как тяжело всю жизнь воспитывать ребёнка в одиночку. Как сложно быть и мамой и папой пацану, чтобы он при этом рос нормальным мужиком, знающим что такое забота, ответственность и правильные понятия жизни. Когда-нибудь. Но не сейчас».

«Я вообще о личном всегда предпочитаю молчать. Хотя иногда и поныть и даже повыть не мешало бы. Но нельзя 😊 Живем и работаем дальше. А если бы не молчала кстати, то моих рассказов ещё на пару книг хватило бы. Написала бы роман «История одного «идеального» развода» и драму «По-любви» 😹 Надоело быть сильной. Надоело рулить, решать, думать и делать. Хочу только творчества, любви и улыбок, писать книги, путешествовать и заниматься спортом. Хочется хотя бы иногда забывать о том, что такое чувство отвественности и быть уверенной в том, что если ты «выключишься» мир не рухнет. Поэтому я не выключаюсь. Уже очень давно», — подытожила Алена. Многочисленные подписчики поддержали телеведущую и пожелали ей сил и терпения.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

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Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

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