Алена Хмельницкая показала опасное развлечение младшей дочери: «Готовимся к полету в космос»

Короткое видео, которым поделилась в своем блоге актриса Алена Хмельницкая, удивило и озадачило ее поклонников. Звездная мама запечатлела, как ее 10-летняя дочь Ксения делает трюки на батуте.

«Готовимся к полету в космос))) А вы куда собираетесь после карантина?))) #ксю #моялюбовь #летимвкосмос #лето2020 #каникулы #берегитесебяисвоихблизких #жизньвдвижении #ксюшка», — прокомментировала Алена.