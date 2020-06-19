Алена Хмельницкая показала опасное развлечение младшей дочери: «Готовимся к полету в космос»
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Фото: Instagram Алены Хмельницкой
10-летняя Ксения Кеосаян увлеклась прыжками на батуте.
Короткое видео, которым поделилась в своем блоге актриса Алена Хмельницкая, удивило и озадачило ее поклонников. Звездная мама запечатлела, как ее 10-летняя дочь Ксения делает трюки на батуте.
«Готовимся к полету в космос))) А вы куда собираетесь после карантина?))) #ксю #моялюбовь #летимвкосмос #лето2020 #каникулы #берегитесебяисвоихблизких #жизньвдвижении #ксюшка», — прокомментировала Алена.
«Молодец, Ксю», «Класс», «Круто!!!», «Умничка», «Какая классная и кучерявая девченка», «Хоть на Луну после такого карантина», «Это очень опасно и вредно для позвоночника. Берегите себя», — обсуждают подписчики.
Фото и видео: Instagram
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