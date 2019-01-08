Алена Гаврилова рассказала об отношениях с сыном от первого брака

При этом, Алена отметила, что сохранила теплые отношения с отцом мальчика, а Рустам-младший подружился с Эмином.

Напомним, Эмин Агаларов был женат на дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейле. В этом браке у музыканта родились близнецы Али и Микаил, а также пара удочерила девочку Амину. Отвечая подписчикам, Алена рассказала, что хорошо общается с бывшей женой и детьми своего избранника, которые подружились с ее сыном.