Алена Гаврилова рассказала об отношениях с сыном от первого брака

В минувшем году бизнесмен и певец Эмин Агаларов и модель Алена Гаврилова сыграли свадьбу, а 31 декабря у пары родилась дочь Афина. Для 31-летней Алены девочка стала вторым ребенком — от предыдущих отношений с олигархом Рустамом Тарико у нее есть 11-летний сын Рустам. На днях Гаврилова ответила на вопросы подписчиков и рассказала о своем сыне. В настоящее время мальчик живет с отцом в США: «Сложно жить на расстоянии. Мы очень близки с ним и проводили 24 часа в сутки вместе, для меня это испытание, но он, к счастью, очень доволен школой, и ему там нравится! Живет со своими сестренками. Рустам с августа учится в Америке, поэтому стараюсь летать каждый месяц. Исключение последние месяцы беременности, но в это время он сам прилетал к нам) Через 2 недели опять будем вместе, у него будут каникулы».
При этом, Алена отметила, что сохранила теплые отношения с отцом мальчика, а Рустам-младший подружился с Эмином.
Напомним, Эмин Агаларов был женат на дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева Лейле. В этом браке у музыканта родились близнецы Али и Микаил, а также пара удочерила девочку Амину. Отвечая подписчикам, Алена рассказала, что хорошо общается с бывшей женой и детьми своего избранника, которые подружились с ее сыном.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram