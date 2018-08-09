Алексей Ягудин мечтает о третьей дочке

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин — одна из самых красивых пар в отечественном спорте. Фигуристы счастливы вместе более десяти лет и воспитывают двух очаровательных дочек — 8-летнюю Лизу и 2-летнюю Мишель. Как признается олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, на двух детях он останавливаться не планирует и мечтает еще об одном ребенке. «У меня радость внутри растет, когда вижу дочек, Таню, наших собак. Этот комфорт, уют, созданный женой, ни с чем не сравнить. Я неверующий человек, поэтому не могу сказать, что наша семья — дар божий. Мы все сделали сами. Я тоже стараюсь, чтобы жена кайфовала. Подойду, лишний раз поцелую, обниму. Потому что знаю — Тане это нужно. Впрочем, есть один подарок, о котором мечтаю. Хотел бы третьего ребенка. Только пусть это будет девочка», — цитирует Алексея «Караван историй».
Несмотря на то, что появление второй дочери далось Татьяне очень тяжело — малышка родилась на два месяца раньше срока— она поддерживает мужа. В разговоре с журналистами фигуристка вспомнила, что ей пришлось пережить: «Родовую деятельность пытались остановить двое суток, но так и не смогли. Мишель родилась раньше срока. А потом были три недели ада. Первые шесть дней дочка не дышала — жила на аппарате искусственной вентиляции легких. Пневмония, антибиотики, вся в проводах и трубках. Я Леше не рассказывала о серьезности ситуации, он узнал об этом намного позднее».
Поклонники уверены, что Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина — образец идеальной семьи. Супруги придерживаются одинаковых принципов в воспитании детей, а одним из главных качеств считают уважительное отношение к людям вне зависимости от доходов и профессий.
Фото: instagram