Алексей Ягудин мечтает о третьей дочке

Несмотря на то, что появление второй дочери далось Татьяне очень тяжело — малышка родилась на два месяца раньше срока— она поддерживает мужа. В разговоре с журналистами фигуристка вспомнила, что ей пришлось пережить: «Родовую деятельность пытались остановить двое суток, но так и не смогли. Мишель родилась раньше срока. А потом были три недели ада. Первые шесть дней дочка не дышала — жила на аппарате искусственной вентиляции легких. Пневмония, антибиотики, вся в проводах и трубках. Я Леше не рассказывала о серьезности ситуации, он узнал об этом намного позднее».

Поклонники уверены, что Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина — образец идеальной семьи. Супруги придерживаются одинаковых принципов в воспитании детей, а одним из главных качеств считают уважительное отношение к людям вне зависимости от доходов и профессий.