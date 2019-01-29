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«Актриса растет»: в Сети обсуждают подросшую дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи

Дочь 41-летней Екатерины Климовой и 32-летнего Гелы Месхи растет талантливой девочкой.

Зимнее видео, которое опубликовала актриса Екатерина Климова в своем блоге, вызвало бурю комментариев. Подписчики очарованы талантливой малышкой Бэллой, которой в минувшем октябре исполнилось три года.

«Какое солнышко», «Ангелочек», «Изумительное "Ай-ай!"», «Такие глазки хитринкие💞 когда упала», «Такое счастье маленькое, просто прелесть (а этот взгляд в конце видео, лисичка», «Выкладывайте побольше видео с малышкой) она такая смешная у вас)))))», — умиляются подписчики.

Возможно, малышка пойдет по стопам родителей, когда вырастет, предполагают поклонники: «Актриса растет», «Артистка», «Мамина звездочка», «Похожа на Машу, из мультика "Маша и Медведь". Особенно в зимних сериях», «Как мне нравится ваша девочка! Такая интересная».

В комментариях они спорят, на кого больше похожа девочка: «До чего же волшебные моменты! На папу похожа», «Дочь. Папина точь-в-точь», «А я вижу Катюшу», «Бэлла очень похожа на Вас», «Мамина красота», «Красотулька, как сильно похожа на маму, просто чудо», «Мамина копия!!!», «Красавица, папимамина дочка», «Безусловно похожа на папу, но взгляд , что то там таинственное мамино».

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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