Актриса отказалась забирать детей у суррогатных матерей после их рождения
Фото: Global Look Press
29-летняя артистка передумала брать двух младенцев, которых для нее выносили жительницы США. Причиной такого решения китаянки стало расставание с возлюбленным, продюсером Чжаном Хенгом. При этом молодой человек обвинил свою партнершу в том, что та бросила его с детьми в США и улетела в Китай. Продюсер больше года не может выехать из Америки из-за детей.
Он показал журналистам свидетельства о рождении малышей. Там написано, что девочка родилась в штате Невада 4 января 2020 года, а мальчик появился на свет в Колорадо 19 декабря 2019-го. В документах значится имя Чжэн Шуан.
Фото: Global Look Press
Средства массовой информации обвинили девушку в том, что после расставания со своим парнем китаянка попросила суррогатных матерей сделать аборт. На тот момент беременные находились на больших сроках, и проводить процедуру было нельзя.
Скандал разгорелся еще больше после того, как были обнародованы телефонные разговоры между семьями Шуан и Хенг. Отец девушки предлагал бросить детей в больнице, на что родственники продюсера ответили, что это станет нарушением закона. Родители китаянки также предлагали отдать малышей на усыновление, обвинив суррогатных матерей в том, что те не захотели сделать аборты.
Из-за сложившейся ситуации Шуан лишилась контракта с Prada. Напомним, Чжэн Шуан известна зрителям по ролям в фильмах «Тайная история принцессы Тайпинг», «Легкая улыбка покоряет мир», «Сказание о древнем мече» и других.
Фото: Global Look Press
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