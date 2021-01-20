Актриса отказалась забирать детей у суррогатных матерей после их рождения

29-летняя артистка передумала брать двух младенцев, которых для нее выносили жительницы США. Причиной такого решения китаянки стало расставание с возлюбленным, продюсером Чжаном Хенгом. При этом молодой человек обвинил свою партнершу в том, что та бросила его с детьми в США и улетела в Китай. Продюсер больше года не может выехать из Америки из-за детей.

Он показал журналистам свидетельства о рождении малышей. Там написано, что девочка родилась в штате Невада 4 января 2020 года, а мальчик появился на свет в Колорадо 19 декабря 2019-го. В документах значится имя Чжэн Шуан.