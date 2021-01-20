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Актриса отказалась забирать детей у суррогатных матерей после их рождения

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Фото: Global Look Press

Знаменитая китайская актриса Чжэн Шуан подверглась критике из-за того, что отказалась заводить детей от суррогатных матерей после их рождения, пишет Daily Mail.

29-летняя артистка передумала брать двух младенцев, которых для нее выносили жительницы США. Причиной такого решения китаянки стало расставание с возлюбленным, продюсером Чжаном Хенгом. При этом молодой человек обвинил свою партнершу в том, что та бросила его с детьми в США и улетела в Китай. Продюсер больше года не может выехать из Америки из-за детей.

Он показал журналистам свидетельства о рождении малышей. Там написано, что девочка родилась в штате Невада 4 января 2020 года, а мальчик появился на свет в Колорадо 19 декабря 2019-го. В документах значится имя Чжэн Шуан.

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Фото: Global Look Press

Средства массовой информации обвинили девушку в том, что после расставания со своим парнем китаянка попросила суррогатных матерей сделать аборт. На тот момент беременные находились на больших сроках, и проводить процедуру было нельзя.

Скандал разгорелся еще больше после того, как были обнародованы телефонные разговоры между семьями Шуан и Хенг. Отец девушки предлагал бросить детей в больнице, на что родственники продюсера ответили, что это станет нарушением закона. Родители китаянки также предлагали отдать малышей на усыновление, обвинив суррогатных матерей в том, что те не захотели сделать аборты.

Из-за сложившейся ситуации Шуан лишилась контракта с Prada. Напомним, Чжэн Шуан известна зрителям по ролям в фильмах «Тайная история принцессы Тайпинг», «Легкая улыбка покоряет мир», «Сказание о древнем мече» и других.

Фото: Global Look Press

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