Актриса Наталья Бочкарева откровенно рассказала о своем бесплодии

В 2007 году актриса родила сына Ивана, а годом позже – дочь Марию. Девочка появилась на свет в день рождения своей бабушки Валерии. Как отмечает актриса, Маша очень похожа на свою бабушку, а Ваня – на своего дедушку: «Когда я наблюдаю за детьми, то вижу в них своих родителей. Они похожи на них характерами. Например, дочь такая же скромная, тихая, а сын, наоборот, очень активный, любознательный».

Кроме того, Наталья Бочкарева поделилась воспоминаниями о своих родителях, которых рано потеряла: «Я помню, что, будучи студенткой, должна была приехать домой на Пасху. Мама с папой тогда жили небогато, но в честь моего приезда решили собрать стол, устроить праздник. Для этого мама пошла к квартирантам, чтобы взять у них плату за аренду квартиры, но у них была какая-то гулянка, поэтому ей нагрубили, выставили из квартиры. Она так переволновалась и упала прямо около входной двери в нашем подъезде. Ее увезли на скорой, но через несколько часов мама умерла. Мне позвонил сосед, просто сказал: «Твоя мама умерла». Честно признаюсь, это был мой личный апокалипсис, самый страшный день… Спустя пять лет папа устроился работать на то кладбище, где была похоронена мама. Он хранил ее вещи, оберегал все, что напоминало о ней. Однажды мы с сестрой решили, что не нужно больше этого терпеть, необходимо двигаться дальше. Именно поэтому, когда папа был на работе, сестра начала делать ремонт, сняла старые обои, купила новые. И вот, когда папа пришел с работы и увидел это, ему стало плохо. Опять же приехала скорая, увезла его в больницу, а там он умер у сестры на руках». Несмотря на то, что родители актрисы развелись, когда ей было девять лет, до последнего они сохраняли теплые чувства друг к другу. Наталья отметила, что любовь родителей вдохновляет ее, и она надеется испытать такие же чувства. На сегодняшний день сердце Натальи Бочкаревой несвободно, однако имени возлюбленного актриса предпочитает не называть.