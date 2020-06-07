Агния Кузнецова впервые показала лицо полугодовалого сына
Фото: Instagram Агнии Кузнецовой
У актрисы Агнии Кузнецовой и ее мужа, хореографа Максима Петрова, в декабре 2019 года родился сын Андрон. О беременности звезды фильма «Все умрут, а я останусь» стало известно в июне прошлого года, когда на церемонии открытия 30-го российского кинофестиваля «Кинотавр» будущая мама появилась в объемном белом платье, которое не смогло скрыть ее округлившийся живот. После рождения малыша Агния старалась не показывать его лицо в блоге, однако в это воскресенье, 7 июня, мальчику исполнилось шесть месяцев, и в честь этого в блоге мамы появилось трогательное семейное фото: «С днём рождения, сынок. Такой маленький ты был, когда родился, а сегодня уже 6 месяцев. Ура. Расти большой !!!! #деньрождения #пирожок #сынок #праздник #6 #семья #мир #лето».
«Мамина копия😇🌟🎭💖💖💖», «Расти большой-красивый-счастливый, мамино солнышко, папино золотко!», «На маму похож🤩👍🏻 здоровья малышу», «Копия мамы», «На мамочку похож», «А сынок похож на маму, сразу видно», «Агния, он на Вас похож! Здоровья, радости, удачи всей вашей семье», «Просто ваша копия», — пишут фолловеры.
Напомним, Агния Кузнецова и Максим Петров счастливы в браке более трех лет. Андрон стал первым ребенком пары.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Starface
Видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!