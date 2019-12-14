Афрокудри и задорная улыбка: младшей дочери Веры Брежневой исполнилось 10 лет
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Фото: Instagram Веры Брежневой
14 декабря 2009 года у Веры Брежневой родилась дочь Сара. В эту субботу девочке исполнилось десять лет, и звездная мама поделилась забавными фотографиями именинницы: «Сара, 10», — подписала снимки Вера, добавив большое количество эмодзи-звездочек.
«Красотка) с днем рождения)!!» — написала Юлия Ковальчук.
«С ума сойти! Как похожа на мою среднюю дочь!» — удивляется Алла Довлатова.
«С днём Рождения масечку!!!!!» — поздравила Сару Ани Лорак.
«Какая девочка 😍», — восхитилась Санта Димопулос.
«Милашка», «С днём рождения доченьки!!!! Красотка, вся в маму!!!», «Мамина красотка😀», «Поздравляем Сару с Днём Рождения!! 🎉🎉Счастья, здоровья и любви!», «Ух ты, кудряшка», «Классная, вся в мамулю 👍», «Поздравляю!! Как же быстро летит время 🙏🏼», «Кудряшка Сью 😉 Улыбка и губки доченьки ваши», «Уже! Как быстро растут детки», «Превращается в девушку🌹будет красоткой», — пишут фолловеры.
Напомним, у Веры Брежневой есть 18-летняя дочь Соня от Виталия Войченко. Отцом Сары является бизнесмен Михаил Киперман.
Больше о Вере Брежневой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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