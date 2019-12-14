passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Афрокудри и задорная улыбка: младшей дочери Веры Брежневой исполнилось 10 лет

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Вера Брежнева

Фото: Instagram Веры Брежневой

Певица поделилась новыми фотографиями дочки-именинницы.

14 декабря 2009 года у Веры Брежневой родилась дочь Сара. В эту субботу девочке исполнилось десять лет, и звездная мама поделилась забавными фотографиями именинницы: «Сара, 10», — подписала снимки Вера, добавив большое количество эмодзи-звездочек.

«Красотка) с днем рождения)!!» — написала Юлия Ковальчук.

«С ума сойти! Как похожа на мою среднюю дочь!» — удивляется Алла Довлатова.

«С днём Рождения масечку!!!!!» — поздравила Сару Ани Лорак.

«Какая девочка 😍», — восхитилась Санта Димопулос.

«Милашка», «С днём рождения доченьки!!!! Красотка, вся в маму!!!», «Мамина красотка😀», «Поздравляем Сару с Днём Рождения!! 🎉🎉Счастья, здоровья и любви!», «Ух ты, кудряшка», «Классная, вся в мамулю 👍», «Поздравляю!! Как же быстро летит время 🙏🏼», «Кудряшка Сью 😉 Улыбка и губки доченьки ваши», «Уже! Как быстро растут детки», «Превращается в девушку🌹будет красоткой», — пишут фолловеры.

Напомним, у Веры Брежневой есть 18-летняя дочь Соня от Виталия Войченко. Отцом Сары является бизнесмен Михаил Киперман.

Больше о Вере Брежневой вы можете прочитать здесь.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!