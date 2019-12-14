Афрокудри и задорная улыбка: младшей дочери Веры Брежневой исполнилось 10 лет

«Красотка) с днем рождения)!!» — написала Юлия Ковальчук.

«С ума сойти! Как похожа на мою среднюю дочь!» — удивляется Алла Довлатова.

«С днём Рождения масечку!!!!!» — поздравила Сару Ани Лорак.

«Какая девочка 😍», — восхитилась Санта Димопулос.

«Милашка», «С днём рождения доченьки!!!! Красотка, вся в маму!!!», «Мамина красотка😀», «Поздравляем Сару с Днём Рождения!! 🎉🎉Счастья, здоровья и любви!», «Ух ты, кудряшка», «Классная, вся в мамулю 👍», «Поздравляю!! Как же быстро летит время 🙏🏼», «Кудряшка Сью 😉 Улыбка и губки доченьки ваши», «Уже! Как быстро растут детки», «Превращается в девушку🌹будет красоткой», — пишут фолловеры.

Напомним, у Веры Брежневой есть 18-летняя дочь Соня от Виталия Войченко. Отцом Сары является бизнесмен Михаил Киперман.