«А где папа?»: Рита Дакота устроила пышный праздник в честь первого дня рождения дочери

Популярная певица Рита Дакота устроила пышный праздник в честь первого дня рождения дочери Мии. Аниматоры развлекали малышей, их родители наслаждались музыкой и дегустировали необычные блюда.
«Вчера был один из самых волшебных (во всех смыслах этого тёплого слова) дней в моей жизни . И по словам моих гостей — и в из жизнях тоже. Вчера мы отмечали первый день рождения моей любимой малышки Мими. Это НАДО видеть. Все было идеально: от декораций и атмосферы до анимации и шоу-программы. Живые куклы-сладости, мыльные пузыри, шоу попугаев, бумажное безумие из вчерашних бумерангов и сторис, игры, веселье, танцы!! В восторге были все, и детки, и мы. Как красиво, как сказочно, как волшебно!!! Это больше, чем просто праздник, это настоящие моменты СЧАСТЬЯ, которые в конце концов мы и запомним, в отличие от всего остального в этом мире, правда?», — написала звездная мамочка в блоге.
Яркой деталью праздника стал торт, которому очень радовалась малышка.
Восхищенные подписчики поздравляют маму и дочь: «Какие все красивые и счастливые», «Мия просто очаровательная малышка», «Чудесный праздник получился», «Две красавицы!!! Мия просто очаровательная малышка!!! Поздравляю!!!», «Какая ты умница! Чудесная Мия и крутой праздник».
Но самые внимательные заметили, что папы девочки, шоумена Влада Соколовского, нет ни на одном из кадров. «Почему папу не позвали??? Или Папа на работе?!)», «Ритуль а папа где? Все таки что бы ни было...он должен задувать первые свечи с дочуркой тоже», — спрашивают они.
Родители Мии никак не комментируют этот момент. А вот на упреки, что это праздник не для малышей, молодая мама ответила: «Готова спорить с каждым, кто говорит, что годовалыши ничего не понимают и это мол праздник для взрослых. НЕТ!! Наши годовалыши вчера в таком восторга все были, что мы от умиления ревели».
А как считаете вы, всегда ли стоит после развода приглашать второго родителя на праздники?
Фото и видео: instagram