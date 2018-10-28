«А где папа?»: Рита Дакота устроила пышный праздник в честь первого дня рождения дочери

Восхищенные подписчики поздравляют маму и дочь: «Какие все красивые и счастливые», «Мия просто очаровательная малышка», «Чудесный праздник получился», «Две красавицы!!! Мия просто очаровательная малышка!!! Поздравляю!!!», «Какая ты умница! Чудесная Мия и крутой праздник».

Но самые внимательные заметили, что папы девочки, шоумена Влада Соколовского, нет ни на одном из кадров. «Почему папу не позвали??? Или Папа на работе?!)», «Ритуль а папа где? Все таки что бы ни было...он должен задувать первые свечи с дочуркой тоже», — спрашивают они.

Родители Мии никак не комментируют этот момент. А вот на упреки, что это праздник не для малышей, молодая мама ответила: «Готова спорить с каждым, кто говорит, что годовалыши ничего не понимают и это мол праздник для взрослых. НЕТ!! Наши годовалыши вчера в таком восторга все были, что мы от умиления ревели».

А как считаете вы, всегда ли стоит после развода приглашать второго родителя на праздники?