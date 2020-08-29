80-летний Эммануил Виторган прогулялся с дочками и растрогал поклонников поведением малышки Этель

За последние несколько лет 80-летний Эммануил Виторган дважды стал отцом. Он и его супруга души не чают в 2-летней Этель и годовалой Кларе. Видео с прогулки, которое опубликовал в блоге звездный отец, растрогало поклонников его таланта.

«Это ли не счастье - прогулка всем вместе после дневного сна! #семьяВиторган #ЭтельВиторган #КлараВиторган #ИринаВиторган #ЭммануилВиторган», - написал отец малышек.