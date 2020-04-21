80-летний Эммануил Виторган показал милое видео с 8-месячной дочкой: «Наслаждаюсь каждым мгновением с ней»

«Кларочка мне так напоминает мою маму... Она восхитительная, каждый день дарит мне невероятные эмоции!!! Я наслаждаюсь каждым мгновением в ее обществе», — признался артист.

У малышки Клары есть 2-летняя сестра Этель, 48-летний брат — актер Максим Виторган и 54-летняя сестра Ксения.

Супруга артиста Ирина Млодик, ранее рассказывая о том, как они решились стать родителями в столь позднем возрасте, отметила, что на двоих они остановятся. А Эммануил Виторган с гордостью заявил, что у него детей могло бы быть и больше. Ведь когда они с женой готовились к процедуре ЭКО, было много «хороших» эмбрионов.