80-летний Эммануил Виторган показал милое видео с 8-месячной дочкой: «Наслаждаюсь каждым мгновением с ней»
Фото: Instagram
В августе 2019 года 79-летний Эммануил Виторган удивил подписчиков новостью: у него с супругой Ириной родилась вторая дочь, которую назвали в честь мамы актера Кларой. Народный артист признался подписчикам, что младшая дочь не просто носит имя бабушки, но и очень похожа на нее.
Эммануил Гедеонович показала в социальной сети милое видео с 8-месячной Кларой и рассказал о своих радостях отцовства.
«Кларочка мне так напоминает мою маму... Она восхитительная, каждый день дарит мне невероятные эмоции!!! Я наслаждаюсь каждым мгновением в ее обществе», — признался артист.
У малышки Клары есть 2-летняя сестра Этель, 48-летний брат — актер Максим Виторган и 54-летняя сестра Ксения.
Супруга артиста Ирина Млодик, ранее рассказывая о том, как они решились стать родителями в столь позднем возрасте, отметила, что на двоих они остановятся. А Эммануил Виторган с гордостью заявил, что у него детей могло бы быть и больше. Ведь когда они с женой готовились к процедуре ЭКО, было много «хороших» эмбрионов.
Фото и видео: Instagram
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