80-летний Эммануил Виторган показал милое видео «разговаривающей» 9-месячной дочки: «Будь счастлива, солнышко»
Фото: Instagram
80-летний Эммануил Виторган наслаждается своим поздним отцовством. Народный артист с супругой Ириной растят двух дочек: 2-летнюю Этель и малышку Клару, которой 7 мая исполнилось 9 месяцев. В честь этой даты Эммануил Гедеонович показал милое видео с «разговаривающей» дочкой и поздравил ее с днем рождения.
«Сегодня нашей Кларочке 9 месяцев! Будь счастливой, наше солнышко! Счастливые родители», — написал народный артист в Instagram.
Эммануил и Ирина Виторган удивили общественность, когда сообщили о рождении у них дочери Этель, но еще больше шокировали, когда у них в 2019 году появилась Клара. В одном из интервью супруги рассказали, что вторую дочь им родила суррогатная мать, а о том, кто выносил старшую Этель, умолчали. Ранее Ирина Виторган, которой на момент рождения старшей дочери было под 60, утверждала, что сама родила девочку.
Фото и видео: Instagram
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