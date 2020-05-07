80-летний Эммануил Виторган показал милое видео «разговаривающей» 9-месячной дочки: «Будь счастлива, солнышко»

«Сегодня нашей Кларочке 9 месяцев! Будь счастливой, наше солнышко! Счастливые родители», — написал народный артист в Instagram.

Эммануил и Ирина Виторган удивили общественность, когда сообщили о рождении у них дочери Этель, но еще больше шокировали, когда у них в 2019 году появилась Клара. В одном из интервью супруги рассказали, что вторую дочь им родила суррогатная мать, а о том, кто выносил старшую Этель, умолчали. Ранее Ирина Виторган, которой на момент рождения старшей дочери было под 60, утверждала, что сама родила девочку.