70-летний Борис Грачевский станет отцом в четвертый раз

Актриса и певица надела в этот вечер облегающее сверкающее платье, подчеркнувшее ее большой округлившийся живот. Официально будущее пополнение в семье супруги пока не комментировали.

70-летний Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская поженились в 2016 году. Свадьбу сыграли на Маврикии. Большая разница в возрасте влюбленных не смущает, они почти все время проводят вместе.

Екатерина стала третьей женой Бориса Грачевского. Почти 35 лет он прожил в первом браке с супругой Галиной, которая родила ему сына и дочь. Второй брак с Анной Панасенко продлился четыре года, у экс-супругов растет 7-летняя дочь Василиса.