70-летний Борис Грачевский станет отцом в четвертый раз
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Фото: Starface
Борис Грачевский скоро в четвертый раз станет отцом. Об этом стало известно, когда создатель и бессменный руководитель «Ералаша» вышел в свет с 34-летней женой Екатериной Белоцерковской.
Актриса и певица надела в этот вечер облегающее сверкающее платье, подчеркнувшее ее большой округлившийся живот. Официально будущее пополнение в семье супруги пока не комментировали.
70-летний Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская поженились в 2016 году. Свадьбу сыграли на Маврикии. Большая разница в возрасте влюбленных не смущает, они почти все время проводят вместе.
Екатерина стала третьей женой Бориса Грачевского. Почти 35 лет он прожил в первом браке с супругой Галиной, которая родила ему сына и дочь. Второй брак с Анной Панасенко продлился четыре года, у экс-супругов растет 7-летняя дочь Василиса.
Фото: Starface
Видео: Instagram Юлии Беретты
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