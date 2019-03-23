7-летняя дочь Виктории Бони делает успехи в художественной гимнастике

Виктория Боня рассказала подписчикам, что ее семилетняя дочь Анджелина занимается художественной гимнастикой. Сегодня малышка приняла участие в соревнованиях в Италии, поэтому экс-участница «Дома-2» попросила фолловеров поддержать ее.