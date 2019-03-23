7-летняя дочь Виктории Бони делает успехи в художественной гимнастике

Виктория Боня рассказала подписчикам, что ее семилетняя дочь Анджелина занимается художественной гимнастикой. Сегодня малышка приняла участие в соревнованиях в Италии, поэтому экс-участница «Дома-2» попросила фолловеров поддержать ее.
Парой часов позже в Instagram самой Анджелины, который ведет Виктория, появилась фотография девочки на пьедестале — юная гимнастка заняла почетное первое место.
Напомним, отцом единственного ребенка Виктории Бони является миллиардер Алекс Смерфит. Об отношениях Виктории и Алекса стало известно в 2010 году. Семью годами позднее эта красивая пара распалась, сохранив теплые отношения ради дочери.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram