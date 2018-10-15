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7-летняя дочь Ани Лорак дебютировала на подиуме

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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София Налчаджиоглу

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На днях наследница певицы Ани Лорак и бизнесмена Мурата Налчаджиоглу София впервые вышла на подиум.

Дети известных родителей часто пробуют себя в роли моделей. Дочка певицы Ани Лорак София решила не быть исключением и тоже вышла на подиум в недавнем показе.

Ее мама выложила в своем Instagram фотографию Сони в изящном пышном сером платье в пол. Певица уточнила: «❤️ Ну вот и дебют моей принцессы Софии на подиуме!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Поклонники Ани Лорак восхитились смелостью девочки, которая не побоялась пройти под внимательными взглядами множества гостей показа: «Красавица, принцесса ваша дочура...», «Давно пора с такой красотой весь мир завоевать!», «Красавица, как и мама, очень-очень шикарно смотрится на сцене».

Напомним, недавно стало известно, что Ани все-таки подала на развод с супругом Муратом Налчаджиоглу после 9 лет брака. Говорят, это произошло из-за измен бизнесмена, о которых узнала не только его жена, но и публика.

Фото и видео: Instagram

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