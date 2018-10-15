7-летняя дочь Ани Лорак дебютировала на подиуме

Дети известных родителей часто пробуют себя в роли моделей. Дочка певицы Ани Лорак София решила не быть исключением и тоже вышла на подиум в недавнем показе.

Ее мама выложила в своем Instagram фотографию Сони в изящном пышном сером платье в пол. Певица уточнила: «❤️ Ну вот и дебют моей принцессы Софии на подиуме!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).