7-летняя дочь Ани Лорак дебютировала на подиуме

Дети известных родителей часто пробуют себя в роли моделей. Дочка певицы Ани Лорак София решила не быть исключением и тоже вышла на подиум в недавнем показе.
Ее мама выложила в своем Instagram фотографию Сони в изящном пышном сером платье в пол. Певица уточнила: «❤️ Ну вот и дебют моей принцессы Софии на подиуме!» (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).
Поклонники Ани Лорак восхитились смелостью девочки, которая не побоялась пройти под внимательными взглядами множества гостей показа: «Красавица, принцесса ваша дочура...», «Давно пора с такой красотой весь мир завоевать!», «Красавица, как и мама, очень-очень шикарно смотрится на сцене».
Напомним, недавно стало известно, что Ани все-таки подала на развод с супругом Муратом Налчаджиоглу после 9 лет брака. Говорят, это произошло из-за измен бизнесмена, о которых узнала не только его жена, но и публика.
Фото и видео: Instagram