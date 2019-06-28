65-летняя Любовь Успенская заявила о желании снова стать мамой и показала трогательное фото с младенцем

«Дорогие комментаторы, в частности те, кто пишет о том, что мне пора с внуками нянчится, хочу сказать вам одно: вы не спешите с внуками, я может еще детей хочу рожать! А что? Киркоров родил, Пугачева с Галкиным родили, Виторган туда же, а я самая рыжая?», — написала она.
Поклонники артистки восприняли заявление как шутку, но кто знает, может быть Любовь действительно задумывается о материнстве?
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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