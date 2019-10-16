6-летняя россиянка с кукольным личиком стала самой красивой девочкой в мире

У Алины Якуповой есть страница в Instagram, которую ведет ее мама. На нее подписаны более 25 тысяч человек. Профиль юной модели напоминает журнал мод с бесконечной чередой фотографий.

Менеджер девочки Роман Кухар уверен, что успех Алины не только в ее красоте, но и трудолюбии и саморазвитии.