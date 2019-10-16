6-летняя россиянка с кукольным личиком стала самой красивой девочкой в мире
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Москвичку, которой всего 6 лет, назвали самым красивым ребенком в мире, сообщает Daily Mail. Алину Якупову признали самой милой по результатам голосования пользователей Сети.
Родители разглядели в малышке потенциал, и в 4 года отдали ее в модельный бизнес. И теперь Алина востребована в рекламе: она снимается для глянца и модных брендов.
У Алины Якуповой есть страница в Instagram, которую ведет ее мама. На нее подписаны более 25 тысяч человек. Профиль юной модели напоминает журнал мод с бесконечной чередой фотографий.
Менеджер девочки Роман Кухар уверен, что успех Алины не только в ее красоте, но и трудолюбии и саморазвитии.
Кстати, Алина не первая россиянка, которую признают самым красивым ребенком в мире. В 2014 году этот титул достался Кристине Пименовой, дочери бывшего игрока сборной России по футболу Руслана Пименова, а в 2017-м самой красивой стала Настя Князева.
А кто из юных красавиц вам нравится больше всего?
Фото и видео: Instragram
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