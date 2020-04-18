6-летняя дочь Тимати перевоплотилась в героиню «Гарри Поттера»: «Маленькая Гермиона Грейнджер»

«Очень похожа на Гермиону из Гарри Поттера», «Тут вылитая Тимати маленький) только с длинными волосами», «Алена 😍», «С темными волосами копия папа👌», «Девочке очень красиво с длинными волосами, зачем стрижете?», «Алены копия», «Очень похожа на Тимура. На Алену ни капли», «Здесь — вылитая Алена», «Со светлыми лучше», «Я ее сразу не узнала, пока не посмотрела аккаунт! Алиса — просто артистка!», «Она так сильно похожа на маму», «Пора снимать ремейк на «Гарри Поттера», Гермиона уже найдена!», «Папина дочь», «Глазки прям Тимура», «Маленькая Гермиона Грейнджер», «Она так становится на Алену похожей», — обсуждают фото подписчики.