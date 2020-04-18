6-летняя дочь Тимати перевоплотилась в героиню «Гарри Поттера»: «Маленькая Гермиона Грейнджер»
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Фото: Instagram Тимати
У популярного рэпера Тимати двое детей — шестилетняя Алиса от Алены Шишковой и полугодовалый Ратмир от Анастасии Решетовой. Алиса проводит много времени с бабушкой, Симоной Яковлевной, которая рассказывает в Instagram о жизни девочки. «Реалии сегодняшнего дня. Ребёнок сообщает о завершении онлайн урока: - « Всё! Наша конференция прикончилась!!!»» — подписала новое фото внучки Симона Юнусова. Многих удивил новый образ Алисы — девочка примерила русый парик с челкой и стала похожа на Гермиону Грейнджер из «Гарри Поттера». «Волшебная палочка» еще больше усилила сходство Алисы с героиней саги.
«Очень похожа на Гермиону из Гарри Поттера», «Тут вылитая Тимати маленький) только с длинными волосами», «Алена 😍», «С темными волосами копия папа👌», «Девочке очень красиво с длинными волосами, зачем стрижете?», «Алены копия», «Очень похожа на Тимура. На Алену ни капли», «Здесь — вылитая Алена», «Со светлыми лучше», «Я ее сразу не узнала, пока не посмотрела аккаунт! Алиса — просто артистка!», «Она так сильно похожа на маму», «Пора снимать ремейк на «Гарри Поттера», Гермиона уже найдена!», «Папина дочь», «Глазки прям Тимура», «Маленькая Гермиона Грейнджер», «Она так становится на Алену похожей», — обсуждают фото подписчики.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: Instagram, Globallookpress
Видео: Instagram
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