6-летняя дочь Аллы Пугачевой шокировала папу своими знаниями
1 / 12
Фото: Instagram Максима Галкина
Лиза Галкина поразила Максима Галкина своими познаниями в изобразительном искусстве.
Видео, которое опубликовал в своем блоге Максим Галкин, восхитило его поклонников. А кадре 6-летняя Лиза Галкина перечисляет имена художников — вероятно, их она выучила с мамой, Аллой Борисовной Пугачевой.
«Я в шоке, реально не знал, что она это знает», — написал гордый папа.
«Во молодец», «Уникальный ребенок», «Она просто чудо маленькое», «Во всем хороша», «Ого! Вот это эрудит», «Афигеть! Вот молодец, я в свои 29 лет многих из них впервые слышу», «Родителям пятерка», — комментируют друзья и подписчики.
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!