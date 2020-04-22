6-летняя дочь Аллы Пугачевой шокировала папу своими знаниями

Видео, которое опубликовал в своем блоге Максим Галкин, восхитило его поклонников. А кадре 6-летняя Лиза Галкина перечисляет имена художников — вероятно, их она выучила с мамой, Аллой Борисовной Пугачевой.

«Я в шоке, реально не знал, что она это знает», — написал гордый папа.

«Во молодец», «Уникальный ребенок», «Она просто чудо маленькое», «Во всем хороша», «Ого! Вот это эрудит», «Афигеть! Вот молодец, я в свои 29 лет многих из них впервые слышу», «Родителям пятерка», — комментируют друзья и подписчики.