6-летний Гарри Галкин восхитил Сеть пением на французском языке
Фото: Instagram Максима Галкина
Не секрет, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут очень талантливыми. Сейчас в Сети обсуждают новое видео в блоге шоумена — Максим опубликовал «клип» на кавер легендарной песни Non je ne regrette rien из репертуара Эдит Пиаф в исполнении шестилетнего Гарри. «Non je ne regrette rien в исполнении Гарика. Ещё осенью дети разучили и записали несколько песен - а я и забыл, вот вспомнили - решили вас порадовать на карантине. Всё будет хорошо!» — подписал публикацию гордый отец.
«Просто нет слов!» — восхищается Филипп Киркоров.
«Вот будем старенькие сидеть на концертах Гарика ❤️🤗», — уверен Юсиф Эйвазов.
«Боже, какое счастье!!! Сооооолнышко!!! Так чистенько! Так красиво!!!» — делится эмоциями Хибла Герзмава.
«Ну просто браво!!!!! 👏👏👏🧡🧡🧡» — аплодирует Валерия.
А Игорь Крутой не нашел слов, чтобы выразить эмоции: «💥💥💥💥🔥🔥🔥🔥».
«Детки у Галкина и Пугачевой талантливые и очаровательные.Можно смотреть до бесконечности на эту милоту. Родителям респект и уважение», «Я думала, Лизочка одаренная. Все ждала, когда запоет. А тут, на тебе, Гаррик выдал. Умничка. Как настоящий мужчина был в тени, даму вперёд пропускал. Удивил», «Это нереально круто. Гарри, ты супер», «Тоже хотела написать, что Лиза это реальная артистка, певица... Ну просто умничка. А Гарик какой молодчина, просто супер. Красавчик…», «Талантище», «Спасибо, порадовал!очень трогательно, душевно! просто Робертино Лоретти! браво!», «ПРОСТО до слёз. Так приятно, восхитительно, бесподобно, красиво», — пишут поклонники.
Больше о детях Максима Галкина и Аллы Пугачевой вы можете прочитать здесь.
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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