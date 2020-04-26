6-летний Гарри Галкин восхитил Сеть пением на французском языке

«Просто нет слов!» — восхищается Филипп Киркоров.

«Вот будем старенькие сидеть на концертах Гарика ❤️🤗», — уверен Юсиф Эйвазов.

«Боже, какое счастье!!! Сооооолнышко!!! Так чистенько! Так красиво!!!» — делится эмоциями Хибла Герзмава.

«Ну просто браво!!!!! 👏👏👏🧡🧡🧡» — аплодирует Валерия.

А Игорь Крутой не нашел слов, чтобы выразить эмоции: «💥💥💥💥🔥🔥🔥🔥».

«Детки у Галкина и Пугачевой талантливые и очаровательные.Можно смотреть до бесконечности на эту милоту. Родителям респект и уважение», «Я думала, Лизочка одаренная. Все ждала, когда запоет. А тут, на тебе, Гаррик выдал. Умничка. Как настоящий мужчина был в тени, даму вперёд пропускал. Удивил», «Это нереально круто. Гарри, ты супер», «Тоже хотела написать, что Лиза это реальная артистка, певица... Ну просто умничка. А Гарик какой молодчина, просто супер. Красавчик…», «Талантище», «Спасибо, порадовал!очень трогательно, душевно! просто Робертино Лоретти! браво!», «ПРОСТО до слёз. Так приятно, восхитительно, бесподобно, красиво», — пишут поклонники.