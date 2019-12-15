6-летний Гарри Галкин напоил папу чаем собственного приготовления

Промозглая погода за окном так и располагает к душевным чаепитиям в уютном доме, согласитесь? Вот и шестилетний сын Максима Галкина Гарри устроил чаепитие для отца и своей сестры Лизы. Шоумен показал фрагмент семейных посиделок с горячим напитком от «шеф-повара» Гарри: «А мы чаевничаем! Мне Гарик сделал чай», — похвастался Максим.