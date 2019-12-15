6-летний Гарри Галкин напоил папу чаем собственного приготовления
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram Максима Галкина
Промозглая погода за окном так и располагает к душевным чаепитиям в уютном доме, согласитесь? Вот и шестилетний сын Максима Галкина Гарри устроил чаепитие для отца и своей сестры Лизы. Шоумен показал фрагмент семейных посиделок с горячим напитком от «шеф-повара» Гарри: «А мы чаевничаем! Мне Гарик сделал чай», — похвастался Максим.
Стоит отметить, что Гарри подошел к вопросу со всей серьезностью. В ароматный напиток, сервированный в стеклянные бокалы для глинтвейна, мальчик добавил дольки цитрусовых, а подал к столу чай вместе с пряниками-сердечками. Довольными остались все, кроме шпица Маруси, которой от шеф-повара достался только «горячий привет».
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Фото и видео: Instagram
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