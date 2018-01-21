56-летняя жена Виторгана хочет родить снова, несмотря на проблемы со здоровьем

«После того, как девочка родилась, спустя неделю, она мне сказала, что хочет еще одного. Я, конечно, был ошарашен. Думал, что Ира устала, что ей нужен отдых, но она, видимо, считает иначе», — рассказал счастливый отец Виторган-старший в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Эммануил Гедеонович добавил, что, оказывается, у Ирины долгое время были проблемы со здоровьем, из-за которых она не могла стать мамой: «Ире пришлось несладко. Она несколько лет лечилась по-женски, чтобы в итоге познать эту огромную, невероятную радость. Но теперь она действительно счастлива».

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