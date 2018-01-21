Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

56-летняя жена Виторгана хочет родить снова, несмотря на проблемы со здоровьем

1 / 11
Фото из Instagram Эммануила Виторгана
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Ирина Млодик заявила супругу Эммануилу Виторгану, что собирается забеременеть во второй раз.

Совсем недавно 78-летний Эммануил Гедеонович Виторган и его супруга Ирина Млодик впервые стали молодыми родителями. Женщина родила своего первенца — дочь Этель. Причем, несмотря на внушительный возраст, Ирина рожала сама, естественным путем, хотя зачала малыша с помощью ЭКО.

«После того, как девочка родилась, спустя неделю, она мне сказала, что хочет еще одного. Я, конечно, был ошарашен. Думал, что Ира устала, что ей нужен отдых, но она, видимо, считает иначе», — рассказал счастливый отец Виторган-старший в эфире шоу «Ты не поверишь!».

Эммануил Гедеонович добавил, что, оказывается, у Ирины долгое время были проблемы со здоровьем, из-за которых она не могла стать мамой: «Ире пришлось несладко. Она несколько лет лечилась по-женски, чтобы в итоге познать эту огромную, невероятную радость. Но теперь она действительно счастлива».

Фото: Instagram

Обсуждаемое
Гороскоп