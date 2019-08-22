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56-летний Квентин Тарантино и его молодая жена ожидают первенца

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Квентин Тарантино и Даниэла Пик скоро станут родителями

Фото: EAST NEWS

Режиссер женился на Даниэле Пик в ноябре 2018 года.

Квентин Тарантино долгие годы поддерживал статус самого завидного жениха Голливуда. Режиссер в интервью рассказывал, что намеренно отказался от роли семьянина, чтобы снимать фильмы. Но так было до тех пор, пока он не встретил израильскую певицу Даниэлу Пик.

Свадьба Квентина и Даниэлы

Осенью прошлого года Квентин сообщил, что женился на возлюбленной. Теперь СМИ сообщают, что Тарантино и Пик вскоре впервые станут родителями.

«Даниэла и Квентин Тарантино рады сообщить о том, что они ожидают ребенка», - сообщили представители пары журналу People. Другие подробности издание не приводит.

Квентин и Даниэла до свадьбы были знакомы 9 лет. Они встретились в Израиле в 2009 году, когда режиссер приезжал туда с премьерой фильма «Бесславные ублюдки». О помолвке пара объявила в 2017 году. На празднике присутствовали муза режиссера Ума Турман, Дайан Крюгер, Харви Вайнштейн, Брюс Уиллис и другие звезды.

Текст: Галина Нежнева

Фото: East News

Видео: youtube.com/ TMZ

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