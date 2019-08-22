56-летний Квентин Тарантино и его молодая жена ожидают первенца

Осенью прошлого года Квентин сообщил, что женился на возлюбленной. Теперь СМИ сообщают, что Тарантино и Пик вскоре впервые станут родителями.

«Даниэла и Квентин Тарантино рады сообщить о том, что они ожидают ребенка», - сообщили представители пары журналу People. Другие подробности издание не приводит.

Квентин и Даниэла до свадьбы были знакомы 9 лет. Они встретились в Израиле в 2009 году, когда режиссер приезжал туда с премьерой фильма «Бесславные ублюдки». О помолвке пара объявила в 2017 году. На празднике присутствовали муза режиссера Ума Турман, Дайан Крюгер, Харви Вайнштейн, Брюс Уиллис и другие звезды.