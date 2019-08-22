56-летний Квентин Тарантино и его молодая жена ожидают первенца

Квентин Тарантино долгие годы поддерживал статус самого завидного жениха Голливуда. Режиссер в интервью рассказывал, что намеренно отказался от роли семьянина, чтобы снимать фильмы. Но так было до тех пор, пока он не встретил израильскую певицу Даниэлу Пик.
Осенью прошлого года Квентин сообщил, что женился на возлюбленной. Теперь СМИ сообщают, что Тарантино и Пик вскоре впервые станут родителями.
«Даниэла и Квентин Тарантино рады сообщить о том, что они ожидают ребенка», - сообщили представители пары журналу People. Другие подробности издание не приводит.
Квентин и Даниэла до свадьбы были знакомы 9 лет. Они встретились в Израиле в 2009 году, когда режиссер приезжал туда с премьерой фильма «Бесславные ублюдки». О помолвке пара объявила в 2017 году. На празднике присутствовали муза режиссера Ума Турман, Дайан Крюгер, Харви Вайнштейн, Брюс Уиллис и другие звезды.
Текст: Галина Нежнева
Фото: East News
Видео: youtube.com/ TMZ
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