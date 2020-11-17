51-летняя женщина родила ребенка своей страдающей от бесплодия дочери
Как сообщает британский онлайн-портал Mirror, Джулия решилась на столь отчаянный шаг, когда увидела, насколько убита горем ее дочь Брианна Локвуд из-за постоянных неудач в попытках завести ребенка. По словам матери, ее 29-летняя малышка вместе с мужем в течение 4 лет перепробовали все, чтобы осуществить свою мечту стать родителями. Но даже дорогостоящая процедура ЭКО оказалась бессильна: Локвуд дважды беременела, но не смогла выносить детей. Пара потратила 73 тысячи долларов (около 6 миллионов рублей), но так и не приблизилась к заветной цели. Более того, у Брианны в результате осложнений после выкидыша развилось редкое заболевание – синдром Ашермана. Его суть заключается в том, что на матке образуется рубец, из-за чего эмбрионы перестают приживаться и беременность не наступает.
Подобное развитие событий разбивало жизнь и Джулии, которая страстно мечтала о внуках и очень переживала за душевное состояние собственной дочери, которая считала, что теперь уж точно придется распрощаться с мечтой о ребенке. По этой причине Лавинг, которая находится в великолепной физической форме и пробежала 19 марафонов, решилась на столь необычное предложение. Только отличное здоровье женщины и позволило ей воплотить свой план в реальность, так как в США существует возрастное ограничение на суррогатное материнство: выносить ребенка для бесплодной пары может только представительница прекрасного пола до 35 лет.
В марте 2020 года Джулия забеременела и успешно выносила младенца. «Моя мама была настоящей рок-звездой в трудных родах, – пояснила Брианна. – Жертвы, на которые она пошла, чтобы подарить нам этого младенца, просто поражает. Держа на руках свою дочь, я могу сказать только одно: мое сердце разрывается от счастья». Девушка добавила, что ее мама и новорожденная малышка чувствуют себя великолепно и абсолютно здоровы.
Фото: pexels
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!