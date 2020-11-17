51-летняя женщина родила ребенка своей страдающей от бесплодия дочери

Подобное развитие событий разбивало жизнь и Джулии, которая страстно мечтала о внуках и очень переживала за душевное состояние собственной дочери, которая считала, что теперь уж точно придется распрощаться с мечтой о ребенке. По этой причине Лавинг, которая находится в великолепной физической форме и пробежала 19 марафонов, решилась на столь необычное предложение. Только отличное здоровье женщины и позволило ей воплотить свой план в реальность, так как в США существует возрастное ограничение на суррогатное материнство: выносить ребенка для бесплодной пары может только представительница прекрасного пола до 35 лет.

В марте 2020 года Джулия забеременела и успешно выносила младенца. «Моя мама была настоящей рок-звездой в трудных родах, – пояснила Брианна. – Жертвы, на которые она пошла, чтобы подарить нам этого младенца, просто поражает. Держа на руках свою дочь, я могу сказать только одно: мое сердце разрывается от счастья». Девушка добавила, что ее мама и новорожденная малышка чувствуют себя великолепно и абсолютно здоровы.

Фото: pexels

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